Axios: Рубио и Уиткофф встретились с премьер-министром Катара

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента встретились с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Майами, чтобы обсудить переговоры с Ираном. Об этом 9 мая сообщил портал Axios со ссылкой на источники.



По их словам, на встрече стороны обсуждали путь к подписанию меморандума о взаимопонимании, который положит конец конфликту Вашингтона и Тегерана.



Утверждается, что после встречи катарский премьер позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии, чтобы договориться о совместном посредничестве.



Кроме того, Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия работают сообща, чтобы добиться соглашения, отметили собеседники агентства.