В Московском регионе потеплеет на следующей неделе

Потепление придет в Московский регион уже на следующей неделе, столбики термометров могут показать до +21 градуса.



"Потепление прогнозируется, температура будет близкая к норме. 11-го числа ночью дождь, местами сильный, а днем уже небольшой, это связано с приближением циклона с запада — юго-запада. Днем 16-18, по области 13-18", — рассказала в беседе с ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.



При этом в начале рабочей недели будет облачно с прояснениями, сохранятся кратковременные дожди.



Впрочем, значительным будет повышение температуры воздуха. 12 мая прогнозируется 6-11 градусов, днем 16-21. 13-го будет небольшой кратковременный дождь и облачная погода с прояснениями, 8-13 ночью, 18-23 днем. В следующие дни погода значительно не изменится, подчеркнула синоптик.