Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы вызвал негодование у некоторых европейских чиновников, сообщил портал Euractiv.

"Этот визит проходит на фоне того, что его [Фицо] попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления", — утверждается в публикации.

По словам журналистов, Брюссель уже сообщил Братиславе, что якобы не может финансировать словацкое агентство сельскохозяйственных платежей (PPA) из-за неназванных проблем, что ударит по состоянию ферм.

9 мая канцлер ФРГ практически анонсировал Фицо выговор из-за его поездки в Россию на День Победы. Он сказал, что словацкого премьера ждет разговор в ЕС, так как тот знал, что члены альянса недовольны его планами посетить столицу, но все равно отправился в Россию.