В многих городах нашей огромной страны торжества в честь Дня Победы завершились праздничным салютом. Во Владивостоке самый лучший вид открывался с набережных. Полюбоваться впечатляющим зрелищем собрались толпы горожан.

В Волгограде, которому по традиции в этот день вернули прежнее название – Сталинград, смотреть салют собрались на Мамаевом кургане, у монумента "Родина-мать зовёт!".

Грандиозный фейерверк озарил ночное небо Санкт-Петербурга. Для лучшего обзора на набережных Невы даже отключили подсветку.

Сотни людей собрались на Соборной площади главного храма Вооружённых Сил в подмосковной Кубинке. Залпы салюта там звучали под песню "День Победы".