Перепуганный Мерц накинулся на Фицо из-за его визита в Москву

Фридрих Мерц пообещал Роберту Фицо разговор о поездке в Москву на День Победы. В Европе перепугались из-за того, что единственным представителем Старого Света на торжествах в Москве был премьер-министр Словакии.

В связи с этим немецкий канцлер предупредил, что поговорит с ним об этом, пишет Die Zeit. "Роберт Фицо знает, что мы не согласны с этим. Мне жаль, и мы поговорим с ним об этом дне в Москве", - сказал политик.

Также сообщается, что Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам после визита Фицо в Россию. Это может нанести удар по местным фермерам.

Роберт Фицо прибыл в Москву за день до 9 мая. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В День Победы в Кремле премьера Словакии принял российский президент. Владимир Путин пообещал, что Москва обеспечит Словакию энергоресурсами.

Известно, что Фицо летел в Россию через Чехию, Германию и Швецию. Ряд европейских стран закрыли небо для его самолёта: запрет ввели Эстония, Латвия, Литва и Польша.