В Петербурге оцифровали монумент Мать-Родина с Пискарёвского кладбища

Новейшие технологии, высочайшая точность и огромное историческое значение. В Санкт-Петербурге начали процесс оцифровки выдающихся памятников. Первая 3D-модель поражает детализацией. Монумент "Мать-Родина" с Пискарёвского мемориального кладбища реставраторы смогут восстановить до мельчайших подробностей.

Сам процесс печати занял всего сутки, но подготовительная работа была колоссальная. Задействовали самые современные технологии и множество высококлассных специалистов, включая даже судебных экспертов. После тщательного фасадного сканирования стала возможной и 3D-печать. Инициатором всего происходящего, включая оцифровку монумента, стала местная администрация.

