Лайнер с хантавирусом прибыл на Канары: на берег никого не выпускают

Круизный лайнер MV Hondius с инфицированными хантавирусом пассажирами прибыл к Канарским островам. С корабля на берег пока никого не выпускают.

Пассажиры должны будут ожидать репатриационных рейсов на борту лайнера. Отправкой на родину туристов будет заниматься Министерство обороны Испании.

Первыми эвакуируют с судна туристов, которых необходимо поместить на карантин. Их отправят в больницу в Мадриде. После того, как все пассажиры покинул лайнер, он отправится в Нидерланды, где будет проведена тщательная дезинфекция.

Всего на судне хантавирус был выявлен у девяти человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в реанимации в больнице Йоханнесбурга.

По последним данным, до появления сообщений о массовой вспышке на борту опасного заболевания с корабля сошли в разных странах около 40 человек. Все они разъехались по домам.

Хантавирус передаётся через грызунов. Случаи заражения от человека к человеку практически невозможны, но ранее регистрировались в мире.