Более 100 человек заразились норовирусом на лайнере Caribbean Princess

На круизном лайнере Caribbean Princess зафиксирована масштабная вспышка норовируса. Из более чем четырёх тысяч находящихся на борту пассажиров и членов экипажа инфицированы 115 человек, сообщает телеканал НТВНТВ.

У заболевших наблюдаются рвота и сильная диарея. Их изолировали в каютах и взяли пробы биоматериала.

Судно вышло из Флориды 28 апреля и должно прибыть в порт Канаверал 11 мая. По маршруту у него - Доминикана и Багамы.

Сегодня круизный лайнер MV Hondius с инфицированными хантавирусом пассажирами прибыл к Канарским островам. Военные и медики в костюмах химзащиты начали эвакуацию пассажиров.

Всего на судне хантавирус был выявлен у девяти человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в реанимации в больнице Йоханнесбурга.