Стало известно о схеме мошенничества с проверочным кодом Captcha

В Сети появилась новая схема мошенничества. О ней рассказали в Совете Федерации.

Аферисты используют популярный проверочный код Captcha. Вместо выбора картинок или ввода текста злоумышленники предлагают пользователю открыть дополнительное окно и запустить программу, которая даст им доступ к информации на устройстве, рассказал ТАСС сенатор Артём Шейкин.

В итоге преступники получают доступ к содержимому смартфона или планшета. Это позволяет им воровать личные данные и деньги.

Пользователям рекомендовано не выходить за пределы страницы и не открывать новые окна или вкладки для ввода проверочного кода.