Авиаперевозки на юге России восстановлены в полном объёме

Авиаперевозки на южном направлении России восстановлены в полном объёме. Об этом сообщило Министерство транспорта.

Авиационные ограничения в южных регионах и на Северном Кавказе вводились после атаки ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону в ночь с 7 на 8 мая. Президент Владимир Путин назвал случившиеся терактом.

Утром в пятницу была приостановлена работа 13 аэропортов. Под ограничения попали воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Оперативный штаб, созданный в Минтрансе по поручению вице-премьера Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.