В зоне спецоперации зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ещё украинскими войсками предприняты восемь атак на позиции российских подразделений за сутки, они отбиты. Наши военные реагировали зеркально, но при этом не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками.

Ранее Россия объявила о приостановке боевых действий 8 и 9 мая по случаю Дня Победы. 8 мая при посредничестве президента США Дональда Трампа Москва и Киев объявили о трёхдневном перемирии, которое должно завершиться 11 мая. В эти дни должен состояться обмен пленными по формуле "1000 на 1000".