В больницах Москвы растёт число операций с использованием роботов

Количество операций с использованием робототехники в больницах Москвы выросло в два раза. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, только в прошлом году столичные хирурги провели свыше четырёх тысяч таких вмешательств. После них восстановление проходит намного быстрее - пациенты раньше возвращаются домой.

Бах Рахманинов Прокофьев - в этих операционных как в музыке важна синхронность, ритм, точность и профессиональный инструмент. С помощью робота хирург удаляет опухоль. В урологии это настоящий прорыв – операция малоинвазивная, нет разрезов, только точные небольшие проколы.

Основные направления, где хирурги используют робота - урология, гинекология, онкология, абдоминальная хирургия. Как отметил мэр Москвы, жителям города доступны самая современная медицинская техника и высококвалифицированные специалисты.

Картинка трёхмерная, инструменты вращаются почти во всех плоскостях, человеческому запястью так не провернуться. И главное – роботизированные операции доступны каждому в рамках ОМС.

Но что, если нужно не только убрать опухоль, но и восстановить сосуд? Для этого здесь гибридная операционная. Раньше приходилось оперировать поэтапно, а сейчас всё сразу, за одну операцию.

Всё через микропрокол: поставить стент, убрать тромб, восстановить сосуд. Делают одномоментно, в одной операционной. И в этом главное преимущество гибридности: не нужно возить пациента из кабинета в кабинет. Всё происходит без дополнительных рисков.

Без дополнительных рисков - это ещё и про скорость. Пока пациент едет в машине, его данные уже на экране в зоне триажа. Врачи видят диагноз, возраст и главное - степень срочности.

Высокотехнологичная медпомощь оказывается в 32 городских стационарах по 20-ти профилям - сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, урология и онкология.