В Москве прошёл парад кадетских классов

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли в столичном районе Гольяново. Во время битвы за Москву эта территория стала одним из ключевых мест сражений Великой Отечественной войны.

Торжественная часть началась с выноса копии Знамени Победы. Затем участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, посвящённому защитникам Родины.

А после прошёл парад кадетских классов. Одним из центральных событий стало вручение воспитанникам удостоверений и нагрудных знаков.

Владислав Третьяк, депутат Госдумы России, президент Федерации хоккея России: "У нас есть герои Великой Отечественной войны. И сегодня наши ребята, которые выполняют священный долг на СВО, тоже берут пример с ветеранов. У нас есть чем гордиться, у нас хорошая молодёжь, она любит свою страну, она патриот своей страны. И сегодня, на этом митинге, мы видели преемственность молодёжи к старшему поколению".