За порядком в столице следят сотрудники "Московской безопасности"

Следить за порядком на улицах столицы во время праздничных мероприятий помогали сотрудники "Московской безопасности" и народные дружинники. Патрули дежурили в местах массового скопления людей.

На Тверской улице и Поклонной горе они оказывали содействие полиции по предотвращению конфликтных ситуаций, а также, при необходимости, помогали отыскать потерявшихся детей, а гостям столицы - ориентироваться в мегаполисе.

В случае необходимости горожане могли обратиться к сотруднику в тёмно-синей форме или народному дружиннику в ярком жилете.