Как после ядерного взрыва: на Канарах эвакуируют туристов с заражённого хантавирусом лайнера

На Канарских островах началась эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса.

Медработники и военные, одетые в костюмы химзащиты, сажают граждан Испании в автобусы и под усиленной охраной везут в аэропорт Тенерифе, сообщает El Pais. Их доставят в Мадрид на военном самолёте для госпитализации и соблюдения карантина.

В эвакуации участвуют автобусы Военного подразделения экстренной помощи. Их сопровождают машины Гражданской гвардии, а на взлетной полосе туристов встречают офицеры в оранжевых костюмах.

Утром круизный лайнер MV Hondius с инфицированными хантавирусом пассажирами прибыл к Канарским островам. Несколько часов с корабля на берег никого не выпускали.

Всего на судне хантавирус был выявлен у девяти человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в реанимации в больнице Йоханнесбурга.

По последним данным, до появления сообщений о массовой вспышке на борту опасного заболевания с корабля сошли в разных странах около 40 человек. Все они разъехались по домам.

Хантавирус передаётся через грызунов. Случаи заражения от человека к человеку практически невозможны, но ранее регистрировались в мире.