В Москве считают ненормальным, что Ереван предоставил площадку для антироссийских высказываний Владимиру Зеленскому. Об этом заявили в Кремле.

Армения вправе проводить любые мероприятия, в том числе саммит с Евросоюзом, однако в Москве считают ненормальным предоставление Ереваном площадки для русофобских высказываний. Это не вяжется с духом отношений России и Армении, так в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее на этой неделе в МИД России был вызван посол Армении Гурген Арсенян, которому указали на категорическую неприемлемость предоставления трибуны главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России.

4 мая в Ереване прошёл саммит Европейского политического сообщества. В числе приглашенных оказался и Зеленский. Именно на этом мероприятии утративший легитимность президент Украины пригрозил, что дроны ВСУ могут пролететь над парадом на Красной площади 9 мая.