В школах Москвы появился курс по изучению родного края

В московских школах теперь есть курс по изучению родного края. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Курс разработан для учеников 5–7-х классов при участии ведущих московских историков и педагогов, отметил мэр.

Сначала школьники изучают историю города с древнейших времён до середины XVI века, потом - с середины XVI века до начала XX столетия. Финальная часть курса посвящена новейшей истории.

Ребятам понравятся рубрики "Загадки Москвы", "Что скрывают названия?", "Москва и москвичи". Учебник есть и в электронном виде, пособие одобрили специалисты научных институтов и лучшие московские педагоги.