Под Омском микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком

Под Омском в ДТП попал микроавтобус с детьми - погиб один ребёнок, девять пострадали. По предварительным данным, школьники возвращались деревню Малиновку из Тюкалинска, где участвовали в спортивных соревнованиях.

Газель, в которой ехала команда, вылетела на встречку, столкнулась с грузовиком, перевернулась и опрокинулась в кювет. Возбуждено два уголовных дела, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибшему мальчику было 12 лет, он скончался на месте до приезда скорой помощи. Все пострадавшие дети в больнице.