На востоке России бушуют майские метели

Нулевая видимость, шквалистый ветер и ливень, переходящий в мокрый снег - мощный циклон бушует в Ханты-Мансийском округе. Движение транспорта сильно затруднено, на заснеженных трассах застряли десятки водителей.

На участке автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск ограничено движение автобусов, большегрузов, а также автомобилей с летней резиной.

Майские метели бушуют и на Урале. В Свердловской и Челябинской областях ветер достигает 25 метров в секунду - натиска стихии не выдерживают дорожные знаки, крыши зданий.

Срывает рекламные щиты, в Екатеринбурге на одной из стройплощадок рухнул строительный кран. Несколько машин повреждены на парковках. Из-за обрывов ЛЭП часть районов остались без света.