Уничтожил боевую машину врага: подвиг рядового Фахриева

Новые данные о подвигах наших военных в зоне СВО. Они были совершены до вступления в силу перемирия. Информацию о героях сегодня опубликовало Минобороны.

Рядовой Рустем Фахриев, обнаружив выдвижение вражеской бронетехники, занял удобную огневую позицию, дождался подходящего момента и уничтожил машину из гранатомёта. А затем из штатного стрелкового оружия ликвидировал экипаж и десант. Противник понёс потери и был вынужден отступить, а наши военные продолжили наступление.

Младший сержант Александр Чуднивец, начальник расчёта беспилотников прикрывал российских штурмовиков с воздуха. Когда наши бойцы попали под обстрел, Александр получил координаты огневой позиции вражеского гранатомёта и уничтожил его ударным дроном. А вторым беспилотником ликвидировал живую силу. Наши военные смогли захватить важный опорный пункт.