Мирный житель ранен в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ на территорию предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Уточняется, что ранение получил сотрудник учреждения.



"У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", — написал Гладков.



На месте атаки также повреждены КамАЗ и легковой автомобиль. Ещё одна машина полностью сгорела, отметил губернатор.