"Никогда не было речи": в США рано обрадовались отправке в Ормуз кораблей Франции и Великобритании

Франция никогда не планировала проводить развертывание своих кораблей в Ормузском проливе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В среду французское Минобороны сообщило, что авианосец "Шарль де Голль" направляется в Красное море и Аденский залив. В эфире американского телеканала Fox News порадовались этой новости и добавили, что в Ормуз также движутся судна Великобритании.

В ответ МИД Ирана пригрозил, что любое присутствие иностранных кораблей в проливе будет сопровождаться ответными мерами.

Макрон поспешил успокоить иранскую сторону, добавив, что цель миссии заключается в обеспечении восстановления судоходства.

"Никогда не шло речи о французском или франко-британском развертывании. Несколько дней назад я принял решение отправить „Шарль де Голль“, фрегаты, которые его сопровождают, и все элементы нашей авианосной группы к району у Баб-эль-Мандебского пролива", — сказал французский лидер в ходе визита в Кению.