В Латвии разгорелся скандал из-за ушедшего главы Минобороны

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции из-за своей отставки, сообщает латвийский телеканал LTV.



Спрудс раскритиковал премьер-министра государства Эрику Силини. Накануне она написала в соцсетях, что потеряла доверие к министру обороны после инцидента с украинским дроном, который попал в воздушное пространство Латвии и не был сбит силами ПВО. Она предложила Спрудсу уйти в отставку и на его место нанять полковника Райвиса Мелниса, который работает на Украине. После этого глава латвийского Минобороны заявил, что покидает пост.



"Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиста [латвийская партия "Прогрессисты"] об этом решении", — сказал Спрудс.



Тем не менее он заверил, что слово свое сдержит и покинет пост.