Моди призвал граждан использовать общественный транспорт вместо машин

Премьер-министр Индии Наренда Моди посоветовал гражданам страны пользоваться общественным транспортом, на машинах передвигаться совместно с кем-то и обратить внимание на электромобили в связи с приближающимся экономическим кризисом.



"[Моди] призвал людей избегать ненужных покупок золота в течение года, чтобы предотвратить ненужный отток иностранной валюты. Он также подчеркнул разумное использование бензина и дизельного топлива, заявив, что экономия нефти укрепит экономическое положение страны", — передает его слова газета The Times of India.



Также индийский премьер отметил, что было бы полезно вспомнить время пандемии COVID-19, когда все работали из дома и проводили конференции дистанционно.