В зоне спецоперации - заключительный день перемирия, которое объявил Владимир Путин по случаю празднования 81-й годовщины Великой Победы.

С полуночи 8 мая российские войска неукоснительно соблюдают режим прекращения огня, остаются на занятых рубежах и позициях. При этом киевские боевики за последние трое суток нарушили перемирие более 16 тысяч раз.

ВСУ продолжают наносить удары беспилотниками и артиллерией не только по военным, но и гражданским объектам. Украинские радикалы атаковали инфраструктуру в Крыму и Краснодарском крае, а также в Белгородской, Курской, Калужской и Ростовской областях.

Как отметили в Минобороны, наши войска зеркально реагировали на все нарушения и провокации -поражали пункты управления и места запуска дронов.