В Брюсселе сегодня стартует министерская встреча стран ЕС. Обсудят очередной транш Киеву и антироссийские санкции. Перед началом заседания глава евродипломатии Кая Каллас заявила о подготовке потенциальных переговоров с Москвой, а также признала - Россия вновь наращивает влияние в Европе.

Западные медиа пристально следят за каждым словом российского лидера. Рынки реагируют мгновенно. После объявления перемирия на Украине в период с 9 по 11 мая началось резкое падение акций крупнейших западных оборонных компаний. Lockheed Martin, выпускающая, в том числе, реактивные системы залпового огня HIMARS, потеряла около 25% своей стоимости.

Ещё даже не истёк срок перемирия, а министр обороны ФРГ примчался в Киев с необъявленным визитом. Обсуждать, как бы дальше накачивать режим оружием. Германия утратила из-за недальновидной антироссийской политики властей значимую часть гражданской промышленности. Экономика держится за счёт надувания милитаристского пузыря. Пожалуй, только ВПК работает на всю мощь. А, значит, ставки на войну со стороны Берлина будут только расти.

В Латвии набирает обороты скандал вокруг отставки министра обороны. Премьер-министр республики обвинила руководство военного ведомства в неспособности обеспечить безопасность воздушного пространства. Прибалтийские младоевропейцы из кожи вон лезут, чтобы соответствовать старшим братьям по НАТО, тратят рекордные за всю свою недолгую историю 5% ВВП на оборонный сектор. А у них украинские дроны на нефтебазы падают!

Перспективы любой европейской партии войны можно предсказать на примере Великобритании с ее оголтелой поддержкой киевского режима. Партия Кира Стармера потерпела разгромное поражение на местных выборах. Лейбористы потеряли почти 1 500 депутатских мандатов.

А глава европейской дипломатии заявила, что темы для потенциальных переговоров с Москвой обсудят только в конце мая. В общем, не торопятся. Озвученную нашей страной кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от европейцев Каллас с ходу отмела. Как-будто представители Брюсселя уже сидят со столом переговоров, а не пока ещё только скребутся под дверью. Которую сами же для себя и закрыли.