На Канарах при эвакуации пассажиров с заражённого танкера умер полицейский

Хантавирус выявлен ещё у одного пассажира круизного лайнера, на котором произошла вспышка опасной болезни. Это гражданин США. Также инфицированы жители Испании, Швейцарии, ЮАР и других стран. Один пациент в критическом состоянии в больнице. Трое скончались.

Судно стоит у канарского острова Тенерифе. С него продолжают эвакуировать пассажиров. Накануне вывезли около ста человек. В ходе операции внезапно умер один из её участников - испанский полицейский. У него случился сердечный приступ.

На сегодня запланированы последние вывозные рейсы. Власти разных стран разыскивают тех, кто сошёл на берег до начала вспышки. В случае инфицирования симптомы могут проявиться через несколько недель. Но медики призывают не паниковать: вирус сложно передается от человека к человеку.

О первых случаях стало известно в начале мая. Нулевым пациентом, предположительно, был пожилой орнитолог из числа пассажиров. Он мог заразиться на аргентинской свалке, которую посетил по работе.