Огонь и вода: природные катаклизмы в России

В Якутии из-за резкого подъёма уровня воды в реке Лена объявлена срочная эвакуация жителей ряда населённых пунктов. В поселках Витим и Пеледуй зафиксированы подтопления низменных участков, вода быстро прибывает. Для людей организованы пункты временного размещения.

Крайне сложная ситуация сохраняется в селе Арылах Мирнинского района. Почти два десятка частных домов в воде. Волонтёры помогают жителям спасти уцелевшее имущество. Сотрудники МЧС проводят постоянный мониторинг паводковой обстановки с воздуха.

А на Дальнем Востоке спасателям потребовалось 9 часов чтобы справиться с крупным природным пожаром. В окрестностях Хабаровска горела сухая трава на площади в 20 гектаров. По предварительным данным причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.