На выставке в Ялте показали редкие предметы богатых русских XIX века

Старинная посуда, уникальные предметы быта, рукописные книги. Изящные работы восточных мастеров представлены на выставке, которая проходит в Ялтинском историко-литературном музее. Все экспонаты когда-то украшали дворянские имения и усадьбы южного берега Крыма.

Шкатулки, инкрустированные слоновой костью и перламутром, бронзовые и фарфоровые статуэтки, доспехи и оружие, национальные костюмы и украшения –на выставке показывают предметы декоративно-прикладного искусства мастеров Персии, Японии и Китая.

Кристина Новиченкова-Лукичева, заведующая отделом археологии Ялтинского историко-литературного музея: "Поистине жемчужиной коллекции нашего музея являются рукописные книги на арабском и турецком языках, самая ранняя из которых датируется XIV веком и также есть поздних веков. В первую очередь это религиозные тексты, но также есть и научные трактаты, например, трактат по астрономии, трактат по грамматике".

Ковёр с ягуарами, шкатулки и переплёты книг с лаковыми миниатюрами, например, шахская охота, восточный халат – экзотика, которая была популярна у русской знати после победы в персидских войнах в начале XIX века.

Среди модных веяний есть и китайское искусство. Декоративная ваза эпохи династии Мин и эмалированная посуда в технике клуазоне. Это когда на металлическую поверхность тонкой иглой наносят рисунок, а затем заливают его стекловидной массой, обжигают и полируют. Диковинкой были и резные изделия из слоновой кости.

Особое место в экспозиции занимает крымско-татарское искусство. В коллекции - вещи, собранные в ходе этнографических экспедиций и переданные из особняка Юсупова в деревне Коккозы.

Восток - дело тонкое, особенно если речь про крымско-татарскую вышивку. Местные мастера создавали изящные узоры на деликатных тканях, используя металлические нити из тонко раскатанного серебра и золота. Даже спустя годы эти предметы не потеряли своей яркости.

Все эти экспонаты когда-то украшали имения и усадьбы южного берега Крыма. После революции в рамках национализации ценности передали в ялтинский Восточный музей. Во время Великой Отечественной войны фонды эвакуировали. Инвентарные книги потерялись. Кому принадлежала та или иная вещь уже не определить. Остаётся только восхищаться вкусом коллекционеров и мастерством художников. Выставка продлится до октября.