Противостояние Ирана и США продолжается в Сети и на дипломатическом уровне

Соединённые Штаты предложили Ирану свой план по прекращению войны. В Тегеране долго думали и направили встречные предложения. Ответ, переданный через пакистанских посредников дошёл до Белого дома. Его прочитал Дональд Трамп и назвал совершенно неприемлемым.

Как сообщается, перед тем, как отреагировать на ответ Тегерана, американский президент позвонил израильскому коллеге. Обсудили детали и только потом последовала официальная реакция. Судя по всему, одним из камней преткновения является ядерная программа Тегерана. Американцы и израильтяне до сих пор утверждают, что Иран создает ядерную бомбу.

Стоит отметить, что Тегеран не раз уже предлагал оппонентам вывезти часть своих ядерных материалов на хранение в третью страну. Но полностью отказываться от программы обогащения урана не готов категорически.

В общем, переговоры продолжаются. Как заявил Тегеран Вашингтону - пишите письма. Пока только такой формат общения без дебатов в очном формате. На этом фоне нефть опять подорожала. Индийские власти призывают сократить потребление бензина. Миллиардному населению лучше сидеть дома.

Так как топливо стало дорогим, валюты в Индии на его закупку не хватает. Предложено, в том числе, как минимум, вдвое сократить использование химических удобрений и перейти на органическое земледелие.