Собянин рассказал, как в Москве помогают пациентам с инфарктами

Число спасенных пациентов с инфарктами в Москве увеличилось более чем в два раза за последние 15 лет, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

К помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице подходят комплексно - закупают современное оборудование и применяют новейшие методы диагностики, в том числе используют искусственный интеллект. На базе многопрофильных стационаров по всему городу созданы единые сети лечения инфаркта и инсульта.

В больницах применяют эффективные и малотравматичные методы. Подавляющему большинству пациентов проводят ангиопластику и стентирование, используют тромбоэкстракции и тромболизис. Также в столице реализуют программы лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения.