Цифровые двойники в московском метро помогают проектировать новые линии

При проектировании метро в Москве используются самые современные технологии. О некоторых из них рассказал Сергей Собянин.

Активно применяется информационное моделирование - создание цифровых двойников с данными о материалах, габаритах и строительных характеристиках проектируемых объектов.

С помощью этой технологии проектируются такие линии столичной подземки, как Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская. Для участка "Шелепиха" - "Новорижская" разработаны почти 400 цифровых информационных моделей, отметил мэр.