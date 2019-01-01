Новый штамм коронавируса обнаружен в Таиланде

В Таиланде обнаружили новый штамм коронавируса. И снова, как и в 2019 году – у летучих мышей.

Пока случаев заражения людей не зафиксировано, сообщило местное Министерство цифровых технологий.

Известно, что обнаруженный штамм обладает меньшей патогенностью, чем COVID-19, поэтому угрозу вспышки специалисты пока оценивают как небольшую.

Тем временем, по миру расползается другое опасное заболевание, вызванное хантавирусом. Его вспышка зафиксирована на круизном лайнере, с которого сейчас на Канарских островах проводится эвакуация. Уже известно о трёх погибших.

На другом круизном лайнере, который сейчас курсирует около берегов Америки, зафиксирована масштабная вспышка норовируса. Из более чем четырёх тысяч находящихся на борту пассажиров и членов экипажа инфицированы 115 человек.