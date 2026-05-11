"Пора Лондону вызывать себе санитаров". Так спикер российского МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости прокомментировала новые антироссийские санкции Великобритании.

Лондон сегодня ввёл санкции против психиатрической больницы в Крыму и детского лагеря "Орлёнок". А Евросоюз внёс в антироссийский санкционный список 16 физлиц и семь организаций. Среди них - Нахимовское военно-морское училище Минобороны, Севастопольское отделение ДОСААФ, пять детских центров России, в которых находятся дети, спасённые из зоны боевых действий.

В чёрный список Брюсселя внесли Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории и Всероссийский детский центр "Орлёнок" в Туапсе.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.