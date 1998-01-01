"Боже, какой красивый!": младший сын Орбакайте Дени Байсаров свел с ума россиянок

Дени Байсарову, сыну Кристины Орбакайте от второго брака с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, исполнилось 28 лет. По такому случаю певица показала, как повзрослел ее наследник.

Дени Байсаров родился 10 мая 1998 года в Москве. Для Кристины и Руслана он был вторым ребенком. У Орбакайте от Владимира Преснякова-старшего уже был сын Никита, а у Байсарова от первой жены – дочь Камилла. Когда Дени едва исполнилось три года его родители подали на развод. Причиной стали бесконечные вспышки агрессии со стороны чеченского бизнесмена, а чашу терпения Орбакайте переполнили известия об измене: у Байсарова появился ребенок на стороне от 19-летней модели Алины Цевиной.

После развода Орбакайте и Байсарова мальчик оказался в центре внимания прессы. Бывшие супруги никак не могли решить, с кем останется ребенок. Певица хотела вывести мальчика в США для лечения, но бизнесмен считал, что его бывшая жена лишь прикрывается этим фактом и намерена навсегда разлучить его с сыном.

Даже когда Дени пошел в школу, страсти вокруг его персоны не утихли. Тем не менее мальчик прилежно учился, имел склонность к изучению иностранных языков и занимался в музыкальной школе.

Судебные тяжбы Орбакайте и Байсарова длились почти 10 лет – в 2009 году сторонам удалось прийти к мирному соглашению. Дени перестали терроризировать СМИ и разрывать родители – суд постановил, что мальчик может в равной степени жить как и у матери, так и у отца.

После школы Байсаров-младший выбрал свой путь. Он уехал учиться в Лондон. А получив высшее образование, вернулся в Москву, где работает теперь в сфере искусства.

Кристина очень гордится сыном. В день его 28-летия Орбакайте показала, что Дени вырос настоящим красавцем. Он взял лучшие черты от мамы и папы. На фото Байсаров-младший позировал рядом с мамой и сестрой Клавой. Кристина на снимке предстала в элегантном черном платье, а Клавдия — в облегающем розовом сарафане. Дени же выбрал расслабленный образ: он надел белую футболку и светлые широкие брюки. Семья позировала на фоне красивого заката на курорте.

Россиянки пришли в восторг от фото. Под постом Орбакайте они оставили сотни комментариев. "Боже, какой красивый!"; "Уже не мальчик, как быстро Дени превратился в мужчину"; "Невероятно красивый"; "С ума сойти, какой Дени стал!" — восхищаются пользовательницы Сети.

Отметим, что сердце Дени Байсарова пока свободно. Его связывала длительная нежная дружба с блондинкой по имени Маша, но в итоге девушка сочеталась браком с другим мужчиной.