Радио Судного дня активизировалось в конце длинных выходных

Радиостанция Судного дня после трёхдневного молчания выдала за сутки 11 мая сразу четыре сообщения. Как всегда, они полны загадок.

Это слова и словоформы "мэтролук", "головчатый", "матаморф" и "негромкий", сообщает ТАСС. Предыдущая передача на частоте радиостанции была зафиксирована в День радио - 7 мая.

"УВБ-76", также известная как "Жужжалка" или радиостанция Судного дня - российская радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире звучат голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или малопонятные короткие фразы.