Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе СВО. Младший лейтенант Юлай Халяпов во время воздушной разведки обнаружил место запуска ударных беспилотников противника, передал координаты нашим артиллеристам и корректировал огонь. Благодаря его грамотным действиям российские бойцы уничтожили вражеский пункт управления дронами и не допустили потерь среди личного состава.

Сержант Александр Чурбанов доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую и заметил преследующий его FPV-дрон. Меняя скорость и направление движения, Александр добрался до укрытия, ликвидировал беспилотник из стрелкового оружия и своевременно привёз груз нашим военным.