Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 12 мая, 27 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, за период с полуночи до 7:00 мск были перехвачены и уничтожены дроны над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, которого цитирует РИА Новости, на российские предложения о введении "режима тишины" на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты. Из-за этого выросло количество пострадавших от террористических ударов украинских националистов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Мирошника, также пытались увеличить и географию нанесения ударов по гражданским объектам. Атаками оказались затронуты не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников, — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими налетами.