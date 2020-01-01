Ближайшему соратнику Зеленского грозит 15-летний срок

Соратнику Владимира Зеленского, бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявлено серьёзное обвинение. Украинские правоохранительные и антикоррупционные органы подозревают его в отмывании недвижимости, полученной преступным путём.

Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нём почти полумиллиарда гривен. Подозрение объявлено по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса "Легализация имущества, полученного преступным путем, совершённой группой лиц или в особо крупном размере", сообщает ТАСС.

Наказание по этой статье - тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Силовики уже проводят с Ермаком следственные действия. Ранее были опубликованы записи разговоров о коррупции во власти Украины, на которых фигурируют Ермак, ряд министров и другие чиновники.

Андрей Ермак занимал пост главы офиса президента с 2020 по 2025 год. Он ушёл в отставку по собственному желанию на фоне коррупционного скандала во властных структурах Украины.