Министр обороны Германии Борис Писториус 11 мая приехал в Киев с необъявленным визитом, чтобы планировать теракты против России. Об этом пишет итальянское издание L’antidiplomatico.



Ни Украина, ни Европа не заинтересованы в завершении конфликта. Они делают всё возможное, чтобы повысить градус эскалации, отмечает итальянское издание.



"По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России. Таким образом, Писториус и все остальные в режиме ЕС являются соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине", — говорится в материале.



Вчера Борис Писториус прибыл в Киев. Он объявил, что Украина и Германия договорились о совместном производстве дронов с радиусом действия до 1500 километров.



Тем временем в самой Германии немецкие политики призвали правительство поддержать переговорный процесс по Украине, а не поддерживать киевский режим оружием.