Спасатели достали тело 15-летнего подростка из реки Карасук в Новосибирской области, сообщили в МЧС.



Вечером 9 мая компания школьников пошла купаться. Одному из них не удалось выплыть на берег. В МЧС отметили, что, несмотря на редкие повышения температуры воздуха, открывать купальный сезон сейчас опасно.



"Несмотря на редкие повышения температуры воздуха, открывать купальный сезон смертельно опасно. Вода прогреется еще не скоро", — рассказал заместитель руководителя территориального органа Сергей Кудинов.