Главное в потенциальных переговорах России и Европы — восстановление диалога, а участвовать в нем могут все. Заявление такого содержания сделал во вторник, 12 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили оценить вероятность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в таких переговорах.

Как отметил Песков, "сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии", однако "главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог".

Примечательным политик назвал то, что "больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией". Москва приветствует этот "положительный фактор", однако "всё пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не станет сама инициировать восстановление контактов с Европой. Как подчеркнул политик, не Москва явилась инициатором "сворачивания до нуля" отношений с Европой — это сделали "именно Брюссель и отдельные европейские столицы". С учетом этого наша страна не собирается делать первые шаги, однако готова "настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы".

Между тем глава Минобороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что Евросоюз все глубже втягивается в украинский конфликт. Коллективный Запад, стремясь сохранить глобальное доминирование, разрушают основы мировой архитектуры безопасности, тогда как Россия выступает исключительно за дипломатический путь его урегулирования.