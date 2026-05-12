Новак заявил о запасе прочности российской экономики

Вице-премьер России Александр Новак заявил о большом запасе прочности, которым обладает российская экономика.

Наша страна уже прошла через несколько сложных периодов – например, пандемию коронавируса и санкции 2022 года. В настоящий момент внешние и внутренние риски по-прежнему существуют. Но власти знают, как заблаговременно просчитывать разные сценарии, сказал заместитель председателя правительства в интервью газете "Ведомости".

"Мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан", - подчеркнул он.

Новак добавил, что за последние три года российская экономика в реальном выражении выросла более чем на 10%. Наша страна сейчас находится на четвёртом месте в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Темпы роста ВВП за этот период превысили среднемировые показатели. Реальные доходы населения выросли на 26,1%.

Ранее в Кремле заявили, что Президент России Владимир Путин безусловно доверяет статистическим данным о состоянии национальной экономики.