Объявленное в честь Дня Победы перемирие завершилось

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось.

Режим прекращения огня действовал с 8 по 11 мая. Изначально он был объявлен до начала 10 мая, но в пятницу Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

Все группировки ВС России в зоне СВО на время перемирия полностью остановили боевые действия. Украина нарушила режим прекращения огня 23 802 раз, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВСУ атаковали Россию сразу, как только закончилось перемирие. В ночь с 11 на 12 мая силы ПВО перехватили 27 вражеских беспилотников самолетного типа.