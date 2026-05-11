Сын певицы Валерии задолжал в России десятки миллионов рублей и сбежал в ОАЭ

На днях в арбитражный суд Москвы поступило заявление кредитора Филиппа Березовского о признании банкротом сына певицы Валерии Арсения Шульгина.

Тот требует признать младшего наследника популярной певицы несостоятельным. Интересно, что до этого суд уже взыскал с Шульгина задолженность по трем договорам займа. По некоторым данным, речь шла о сумме свыше 23 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Теперь же Филипп Березовский требует через суд, чтобы сына артистки признали банкротом. Если его заявление примут к производству, то суд может ввести реструктуризацию долгов либо процедуру реализации имущества.

Напомним, что в последнее время талантливый пианист Арсений Шульгин забросил музыку и ушел в бизнес. Говорят, деньги он привлекал под проекты, связанные с майнингом криптовалют и поставками автомобилей из Китая. Однако в какой-то момент вернуть деньги инвесторам сын известной певицы не смог, после этого и начались судебные разбирательства.

Кстати, по некоторой информации, в настоящее время Арсений Шульгин находится в ОАЭ. Туда он регулярно ездил вместе с супругой Лианой, которая, что интересно, в последнее время перестала вести свой официальный телеграм-канал, хотя раньше его постоянно обновляла.

