Наследство 99-летней артистки Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не ее родне

В марте стало известно о смерти актрисы Людмилы Арининой. Ей было 99 лет. Говорят, артистка встретила свою смерть в полном одиночестве. У нее не осталось ни детей, ни внуков, ни близких родственников.

Людмила Аринина продолжала работать до тех пор, пока на это были силы. Она играла в театре "Мастерская Петра Фоменко", снималась в фильмах и сериалах. Лишь в 90 лет Аринина решила завершить карьеру, сыграв последнюю роль в сериале "Склифосовский" в 2016 году.

Заботилась и регулярно навещала Аринину ее коллега Ирина Пегова. Поэтому нет ничего удивительного, что именно ей и досталось наследство прославленной артистки. Об этом сообщил актер Станислав Садальский в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, Ирина Пегова стала наследницей квартиры в центре Москвы и дачи под Истрой. Садальский подчеркнул, что именно Пегова, а не племянники на протяжении восьми лет "была рядом, привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжелые дни и звонила каждый день".

А в это время "родственники просто исчезли". Садальский дал понять, что племянники, узнав о решении артистки, ринулись оспаривать завещание в суд. "План был банальный - выставить "любимую родственницу" ДУРОЧКОЙ. Царствие небесное Людмиле! Ее воля - закон", - отрезал Стас Садальский.

