Трамп сделал заявление о своем преемнике: "Команда мечты"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает своего заместителя Джей Ди Вэнса и главу Госдепартамента Марко Рубио отличными претендентами на следующих выборах главы государства.

Как отметил действующий американский лидер, он считает Вэнса и Рубио "командой мечты" по истечении своего президентского срока: "Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю".

Трамп не стал уточнять, кого именно он считает вероятным будущим президентом США, а кого — его заместителем. Политик заявил, что "есть небольшие детали", однако вдаваться в подробности не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп, говоря о гипотетической возможности своего третьего президентского срока, заявил, что баллотировался бы с удовольствием, поскольку считает себя невероятно успешным американским лидером. Эксперты отмечали, что Трамп мог бы стать вице-президентом при другом политике, который изберется главой государства, а затем уйдет в отставку и уступит Овальный кабинет своему официальному заместителю.

Однако спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон уверял, что нынешний президент Соединенных Штатов "признает конституционные ограничения". Без изменения основного закона государства, по утверждению Джонсона, Дональд Трамп не сможет занять Овальный кабинет в третий раз.