Политический кризис в Великобритании набирает обороты

Политический кризис в Великобритании приближается к кульминации. По данным целого ряда влиятельных изданий, сегодня на заседании кабмина члены правительства могут потребовать от Кира Стармера уйти в отставку.

С тем же призывом уже выступили 70 его однопартийцев - депутаты правящей Лейбористской партии. В знак протеста против пребывания Стармера на посту уволились помощники трех министров.

Кресло под главой правительства зашаталось после провала на региональных выборах. Впервые в истории лейбористы потеряли контроль над парламентом Уэльса, а также почти полторы тысячи мест в муниципальных советах. Премьер взял на себя ответственность за сокрушительное поражение, но уходить в отставку отказался.