Иран может рассмотреть вопрос о повышении уровня обогащения урана до 90 процентов в случае повторных атак США. Об этом заявили в парламенте исламской республики.

Вашингтон все больше склоняется к возобновлению боевых действий. Глава Белого дома - пишут СМИ - раздражен несговорчивостью Тегерана. Ранее Дональд Трамп назвал его предложения по урегулированию неприемлемыми.

В Иране, в свою очередь, заявили: любой другой подход не даст результата. И чем дольше тянется конфликт, тем больше расплачиваются американские налогоплательщики. Цена бензина в США уже на 50 процентов выше, чем до начала войны.

Блокада Ормуза грозит и глобальной продовольственной катастрофой. Миротворцами пытаются выступить страны Европы. Великобритания и Франция организовали сегодня встречу министров обороны 40 государств, чтобы обсудить меры по восстановлению судоходства. Поскольку предыдущие дискуссии ситуацию не изменили.