Путин пообщался со своей школьной учительницей

Трогательные кадры из Москвы. Владимир Путин пообщался в неформальной обстановке со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич.

Именно она была классным руководителем будущего президента в ленинградской средней школе номер 193. Глава государства приехал на встречу за рулем внедорожника Аурус и преподнес своему наставнику букет цветов.

Знаков внимания удостоились и близкие Веры Дмитриевны. После Владимир Путин и его гости поехали на ужин. Вера Гуревич и её родственники по приглашению президента 9 мая посетили Парад Победы в Москве и на несколько дней остались в столице. Для них подготовили специальную культурную программу.

Глава государства поддерживает теплые отношения со своей учительницей. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что Вера Дмитриевна в числе тех, кто оказал на него большое влияние.